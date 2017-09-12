Денис Шаповалов: "Однажды судья назвал меня Шараповой"

Канадец Денис Шаповалов признался, что привык к регулярным ошибкам при произношении своей фамилии. 18-летний теннисист выступает за Канаду, но его родители родом из России.

– Моя фамилия слишком сложная для людей, так было всегда, – цитирует Tennis World USA Шаповалов. – Родители говорил мне, что никто никогда так и не научится правильно ее произносить. На бумаге она выглядит устрашающе – там так много гласных.

Когда судьи видят ее, они паникуют. Однажды меня даже назвали Шараповой. Но, пожалуй, я предпочитаю прозвище "Шапо". Часто слышу, как фанаты так меня называют.