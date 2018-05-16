Денис Шаповалов - о звании первой ракетки Канады: "Так быстро - это сумасшествие"

Канадский теннисист Денис Шаповалов назвал сумасшествием тот факт, что ему удалось так быстро заслужить звание первой ракетки страны. По словам спортсмена, он шокирован и надеется, что будет работать в том же духе и дальше.

19-летний Шаповалов станет первой ракеткой Канады 21 мая.

– Я немного шокирован, – цитирует официальный сайт ATP Шаповалова. – Это случилось невероятно быстро. Я много упорно работал, чтобы достичь этой цели в своей карьере. Но то, что это произошло так быстро, – настоящее сумасшествие. Это и есть причина, по которой стоит продолжать так же усиленно работать и сохранять мотивацию. Надеюсь, я смогу и дальше трудиться в том же духе.

Шаповалов занимает 29-ю строчку в рейтинге ATP. Первой ракеткой мира является швейцарец Роджер Федерер, который на этой неделе отвоевал звание у испанца Рафаэля Надаля​.

Шаповалов станет первой ракеткой Канады //

Федерер сместил Надаля с первого места в рейтинге ATP