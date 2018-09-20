Денис Шаповалов: "Есть мечта – познакомиться с Владимиром Путиным"

Денис Шаповалов, сын русских родителей, который с 9 месяцев живет в Канаде и выступает под флагом этой страны, на пресс-конференции после матча в Санкт-Петербурге рассказал, что мечтает познакомиться с Владимиром Путиным.

– Задумывали ли вы о том, чтобы получить российский паспорт? – вопрос Шаповалову.

– Пока нет. В будущем, посмотрим. Да, у меня есть мечта познакомиться с Владимиром Путиным. Это было бы очень классно. Хотел бы в будущем приехать сюда. Особенно в Питер. Но пока и на Багамах тоже неплохо. (Мария Никулашкина)