Денис Шаповалов: "Чувствую себя русским. Моя кровь здесь"

Канадец Денис Шаповалов стартовал на турнире в Санкт-Петербурге с победы над испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом со счетом 7:6, 6:2.

19-летний уроженец Тель-Авива, родившийся в семье выходцев из СССР, поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Было ли у вас сегодня ощущение, что вы играете дома?

– Да, конечно. Я чувствую себя русским. Родители моих родителей из Питера. Моя кровь здесь. Да, чувствовал себя почти как дома. Ощущал, как все болели за меня. Большое спасибо за это публике. И играл я, думаю, очень хорошо. Был трудный матч против испанца, но я выдержал, особенно в первом сете, когда была борьба. И во втором сете я начал очень хорошо. (Мария Никулашкина)