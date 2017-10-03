Уличная атлетика при поддержке Datsun
20:00 | Теннис — ATP

Дэн Эванс дисквалифицирован на год за кокаин


Британец Дэн Эванс дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт Международной теннисной федерации (ITF). Его проба от 24 апреля, которую он сдал на турнире в Барселоне, показала наличие в организме следов кокаина.

В конце июня 27-летний Эванс, занимающий 108-е место в рейтинге ATP, признал свою вину. Его дисквалификация отсчитывается с 24 апреля, и истекает в полночь 23 апреля 2018 года. Очки и призовые, заработанные на турнирах в период дисквалификации, аннулируются.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий