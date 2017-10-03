Дэн Эванс дисквалифицирован на год за кокаин

Британец Дэн Эванс дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт Международной теннисной федерации (ITF). Его проба от 24 апреля, которую он сдал на турнире в Барселоне, показала наличие в организме следов кокаина.

В конце июня 27-летний Эванс, занимающий 108-е место в рейтинге ATP, признал свою вину. Его дисквалификация отсчитывается с 24 апреля, и истекает в полночь 23 апреля 2018 года. Очки и призовые, заработанные на турнирах в период дисквалификации, аннулируются.