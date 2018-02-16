Дельбонис пробился в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинец Федерико Дельбоннис стал четвертьфиналистом на турнире в Буэнос-Айресе. Со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) он переиграл португальца Гаштау Элиаша. Матч длился 2 часа 21 минуту. В четвертьфинале Дельбонис встретится с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 568 190 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Федерико Дельбонис (Аргентина) - Гаштау Элиаш (Португалия, LL) - 7:6, 7:6