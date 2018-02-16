01:58 | Теннис — ATP

Дельбонис пробился в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе


Аргентинец Федерико Дельбоннис стал четвертьфиналистом на турнире в Буэнос-Айресе. Со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) он переиграл португальца Гаштау Элиаша. Матч длился 2 часа 21 минуту. В четвертьфинале Дельбонис встретится с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом

Буэнос-Айрес (Аргентина) 

Турнир ATP Argentina Open 

Призовой фонд 568 190 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Федерико Дельбонис (Аргентина) - Гаштау Элиаш (Португалия, LL) - 7:6, 7:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/buenos/2018/

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