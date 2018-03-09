07:14 | Теннис — ATP

Дельбонис отыграл два матчбола и стал соперником Федерера в Индиан-Уэллсе


Аргентинец Федерико Дельбонис вышел вышел во второй круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:2, 4:6, 7:5 он победил американца Райана Харрисона. Матч длился 2 часа 26 минут. Отметим, что в третьем сете у Харрисона было два матчбола. Дельбонис во втором раунде встретится со швейцарцем Роджером Федерером.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Федерико Дельбонис (Аргентина) - Райан Харрисон (США) - 6:2, 4:6, 7:5

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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