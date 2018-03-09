Дельбонис отыграл два матчбола и стал соперником Федерера в Индиан-Уэллсе

Аргентинец Федерико Дельбонис вышел вышел во второй круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:2, 4:6, 7:5 он победил американца Райана Харрисона. Матч длился 2 часа 26 минут. Отметим, что в третьем сете у Харрисона было два матчбола. Дельбонис во втором раунде встретится со швейцарцем Роджером Федерером.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Федерико Дельбонис (Аргентина) - Райан Харрисон (США) - 6:2, 4:6, 7:5