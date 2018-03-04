Дельбонис и Гонсалес победили в Сан-Паулу в парном разряде

Аргентинская пара Федерико Дельбонис/Максим Гонсалес победила на турнире в Сан-Паулу. Со счетом 6:4, 6:2 аргентинцы обыграли голландца Весли Колхофа и Артема Ситака из Новой Зеландии. Аргентинцы выполнили два эйса, допустили одну двойную и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

Сан-Паулу (Бразилия)

Турнир ATP Brasil Open

Призовой фонд 516 205 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Федерико Дельбонис/Максимо Гонсалес (Аргентина) - Весли Колхоф/Артем Ситак (Голландия/Новая Зеландия, 4) - 6:4, 6:2