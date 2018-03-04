23:58 4 марта | Теннис — ATP

Дельбонис и Гонсалес победили в Сан-Паулу в парном разряде


Аргентинская пара Федерико Дельбонис/Максим Гонсалес победила на турнире в Сан-Паулу. Со счетом 6:4, 6:2 аргентинцы обыграли голландца Весли Колхофа и Артема Ситака из Новой Зеландии. Аргентинцы выполнили два эйса, допустили одну двойную и реализовали четыре брейк-пойнта из семи. 

Сан-Паулу (Бразилия) 

Турнир ATP Brasil Open 

Призовой фонд 516 205 долларов 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Финал 

Федерико Дельбонис/Максимо Гонсалес (Аргентина) - Весли Колхоф/Артем Ситак (Голландия/Новая Зеландия, 4) - 6:4, 6:2

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!