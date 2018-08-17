Дель Потро вышел в третий круг турнира в Цинциннати, Карреньо Буста и Раонич - в 1/4 финала

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро вышел в третий круг турнира в Цинциннати, обыграв корейца Чона Хена. В других встречах испанец Пабло Карреньо Буста и канадец Милош Раонич вышли в 1/4 финала.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 5 669 360 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) - Чон Хен (Корея) - 6:2, 6:3

Третий круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 13) - Робин Хаасе (Голландия) - 6:4, 6:2

Милош Раонич (Канада) - Денис Шаповалов (Канада) - 7:6 (8:6), 6:4