Дель Потро вышел в третий круг турнира в Цинциннати, Карреньо Буста и Раонич - в 1/4 финала

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро вышел в третий круг турнира в Цинциннати, обыграв корейца Чона Хена. В других встречах испанец Пабло Карреньо Буста и канадец Милош Раонич вышли в 1/4 финала.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 5 669 360 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) - Чон Хен (Корея) - 6:2, 6:3
Третий круг
Пабло Карреньо Буста (Испания, 13) - Робин Хаасе (Голландия) - 6:4, 6:2
Милош Раонич (Канада) - Денис Шаповалов (Канада) - 7:6 (8:6), 6:4
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