01:54 | Теннис — ATP

Дель Потро вышел в третий круг турнира в Цинциннати, Карреньо Буста и Раонич - в 1/4 финала


Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро вышел в третий круг турнира в Цинциннати, обыграв корейца Чона Хена. В других встречах испанец Пабло Карреньо Буста и канадец Милош Раонич вышли в 1/4 финала.

Цинциннати (США) 

Турнир ATP Western & Southern Open 

Призовой фонд 5 669 360 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) - Чон Хен (Корея) - 6:2, 6:3

Третий круг 

Пабло Карреньо Буста (Испания, 13) - Робин Хаасе (Голландия) - 6:4, 6:2

Милош Раонич (Канада) - Денис Шаповалов (Канада) - 7:6 (8:6), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2018/

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ