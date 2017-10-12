11:02 | Теннис — ATP

Дель Потро в трех сетах победил Александра Зверева в Шанхае


Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро обыграл немца Александра Зверева в третьем круге турнира в Шанхае – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Следующим соперником Дель Потро станет победитель матча между сербом Виктором Троицки и американцем Джоном Изнером.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дель Потро (Аргентина, 16) – А. Зверев (Германия, 3) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/shanghai/2017/

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