Дель Потро - в полуфинале турнира в Базеле

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро одержал победу над испанцем Роберто Баутистой Агутом в четвертьфинале турнира в Базеле. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

В полуфинале Дель Потро сыграет с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) – Марин Чилич (Хорватия).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 1 837 425 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дель Потро (Аргентина, 4) – Баутиста Агут (Испания, 6) – 6:2, 2:6, 6:4