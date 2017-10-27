Дель Потро - в полуфинале турнира в Базеле

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро одержал победу над испанцем Роберто Баутистой Агутом в четвертьфинале турнира в Базеле. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 6:2, 2:6, 6:4.
В полуфинале Дель Потро сыграет с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) – Марин Чилич (Хорватия).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 1 837 425 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дель Потро (Аргентина, 4) – Баутиста Агут (Испания, 6) – 6:2, 2:6, 6:4
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