Дель Потро сыграет с Нишикори во третьем круге турнира в Риме

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро в двух сетах обыграл британца Кайла Эдмунда во втором круге турнира в Риме. В следующем раунде он встретится с японцем Кеи Нишикори.

Александр Зверев, представляющий Германию, оказался сильнее серба Виктора Троицки. Его следующим соперником станет итальянец Фабио Фоньини, обыгравший первую ракетку мира Энди Маррэя.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Зверев А. (Германия, 16) – Троицки (Сербия) – 6:3, 6:4

Дель Потро (Аргентина) – Эдмунд (Великобритания) – 7:5, 6:4