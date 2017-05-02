Дель Потро, Соуза и Харрисон вышли во второй круг турнира в Эшториле

Сегодня завершился первый круг турнира ATP в Эшториле. Португалец Педру Соуза вышел во второй круг,так как француз Поль-Анри Матье отказался от борьбы, американец Райан Харрисон обыграл испанца Гильермо Гарсию Лопеса, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро взял верх над японцем Юити Сугитой.

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Соуза П. (Португалия, WC) - Матье П-А. (Франция) - 3:6, 6:4 отказ 2-го игрока

Харрисон Р. (США) - Гарсия Лопес (Испания) - 6:3, 2:6, 6:2

Дель Потро (Аргентина, 5) - Сугита (Япония) - 6:1, 6:3

Берлок (Аргентина) - Имер Э. (Швеция, Q) - 7:5, 6:4

Фратанджело (США, Q) - Соуза Ж. (Португалия, 6) - 6:3, 6:4

Домингеш (Португалия, Q) - Эдмунд (Великобритания, 7) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:2)

Даниэль Т. (Япония) - Оливо (Аргентина) - 7:6 (7:2), 4:6, 7:5

Альмагро (Испания) - Пэр (Франция, 8) - 6:3, 6:2