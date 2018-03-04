Дель Потро – победитель турнира в Акапулько

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал победителем турнира в Акапулько. В финале он победил южноафриканца Кевина Андерсона. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.
Отметим, что для 29-летнего Дель Потро этот титул стал первым в сезоне и 21-м на турнирах ATP в карьере.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 1 642 795 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 6) – Кевин Андерсон (ЮАР, 5) – 6:4, 6:4
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Bee
21 титул, причём в очень приличной компании, не то что в Дубае. Трех из первой десятки убрал. Пожалуй, после Феди это лучший сейчас игрок тура.
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