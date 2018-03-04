Дель Потро – победитель турнира в Акапулько

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал победителем турнира в Акапулько. В финале он победил южноафриканца Кевина Андерсона. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Отметим, что для 29-летнего Дель Потро этот титул стал первым в сезоне и 21-м на турнирах ATP в карьере.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 1 642 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 6) – Кевин Андерсон (ЮАР, 5) – 6:4, 6:4