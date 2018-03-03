10:10 | Теннис — ATP

Дель Потро победил Зверева в полуфинале турнира в Акапулько

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Аргентинец Хуан Мартин дель Потро в полуфинале турнира в Акапулько обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:4, 6:2.

В финале Дель Потро встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который победил американца Джареда Доналдсона - 6:3, 4:6, 6:3.

Акапулько (Мексика) 

Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC 

Призовой фонд 1 642 795 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 6) - Александр Зверев (Германия, 2) - 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/acapulco/2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Bee

Судя по счету - легко. Вообще ХМДП набрал неплохой ход.

10:37

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