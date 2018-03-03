Дель Потро победил Зверева в полуфинале турнира в Акапулько

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро в полуфинале турнира в Акапулько обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:4, 6:2.

В финале Дель Потро встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который победил американца Джареда Доналдсона - 6:3, 4:6, 6:3.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 1 642 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 6) - Александр Зверев (Германия, 2) - 6:4, 6:2