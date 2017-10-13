Дель Потро победил Троицки в четвертьфинале турнира в Шанхае

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро оказался сильнее серба Виктора Троицки в четвертьфинале турнира в Шанхае. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и закончилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4.
В полуфинале его соперником станет или француз Ришар Гаске, или швейцарец Роджер Федерер.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 6 216 400 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дель Потро (Аргентина, 16) – Троицки (Сербия) – 4:6, 6:1, 6:4
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