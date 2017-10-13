Дель Потро победил Троицки в четвертьфинале турнира в Шанхае

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро оказался сильнее серба Виктора Троицки в четвертьфинале турнира в Шанхае. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и закончилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4.

В полуфинале его соперником станет или француз Ришар Гаске, или швейцарец Роджер Федерер.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дель Потро (Аргентина, 16) – Троицки (Сербия) – 4:6, 6:1, 6:4