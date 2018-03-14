02:31 | Теннис — ATP

Дель Потро обыграл Феррера на пути к четвертому кругу турнира в США


Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро вышел в четвертый круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 7:6 (7:3) он переиграл испанца Давида Феррера. Дель Потро выполнил 33 удара навылет и допустил 30 неточностей. В четвертом круге он сыграет против аргентинца Леонардо Майера.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Хуан-Мартин Дель Потро (Арегнтина) – Давид Феррер (Испания) – 6:4, 7:6 (7:3). 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/indianwells/2018/

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