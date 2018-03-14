Дель Потро обыграл Феррера на пути к четвертому кругу турнира в США

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро вышел в четвертый круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 7:6 (7:3) он переиграл испанца Давида Феррера. Дель Потро выполнил 33 удара навылет и допустил 30 неточностей. В четвертом круге он сыграет против аргентинца Леонардо Майера.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Хуан-Мартин Дель Потро (Арегнтина) – Давид Феррер (Испания) – 6:4, 7:6 (7:3).