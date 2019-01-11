Дель Потро - Маррею: "Пожалуйста, продолжай бороться"

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро прокомментировал решение Энди Маррея завершить карьеру. Ранее британский теннисист объявил, что Уимблдон станет его последним турниром.

- Энди, только что посмотрел твою пресс-конференцию. Пожалуйста, продолжай бороться. Я могу представить твою боль и грусть. Надеюсь, ты сможешь это преодолеть. Ты заслуживаешь завершения карьеры на своих условиях, когда бы это ни произошло. Мы любим тебя, Энди, и хотим видеть тебя счастливым, - написал Дель Потро в своем Твиттере.

Причиной такого решения Маррея стала боль в бедре. Спортсмен получил травму в июле 2017 года, в январе 2018 года перенес операцию.

Маррей - победитель 47 турниров ATP (из них 45 в одиночном разряде). Он 11 раз играл в финалах турниров Большого шлема (как минимум по разу на каждом из турниров) и одержал три победы: US Open-2012 и Уимблдон в 2013 и 2016. Британец - единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. В 2016-м году стал первой ракеткой мира.

Напомним, что в первом круге Australian Open Маррей сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.

Andy, just watched your conference. Please don’t stop trying. Keep fighting. I can imagine your pain and sadness. I hope you can overcome this. You deserve to retire on your own terms, whenever that happens. We love you @andy_murray and we want to see you happy and doing well. 🙏 – Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 11 января 2019 г.

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