Дель Потро, Джумхур, Фоньини и Норри вышли в полуфинал турнира в Мексике

В матче 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе аргентинец Хуан Мартин Дель Потро обыграл белоруса Егора Герасимова со счетом 6:1, 6:1. Также в полуфинал вышли Фабио Фоньини, Дамир Джумхур и Кэмерон Норри.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex

Призовой фонд 715 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 3) – Майкл Ммох (США) – 6:2, 6:3

Фабио Фоньини (Италия, 2) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:2, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания) – Адриан Маннарино (Франция, 4) – 6:4, 6:4

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 1) – Егор Герасимов (Белоруссия) – 6:1, 6:1