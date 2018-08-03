Дель Потро, Джумхур, Фоньини и Норри вышли в полуфинал турнира в Мексике

В матче 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе аргентинец Хуан Мартин Дель Потро обыграл белоруса Егора Герасимова со счетом 6:1, 6:1. Также в полуфинал вышли Фабио Фоньини, Дамир Джумхур и Кэмерон Норри.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex
Призовой фонд 715 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 3) – Майкл Ммох (США) – 6:2, 6:3
Фабио Фоньини (Италия, 2) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:2, 6:2
Кэмерон Норри (Великобритания) – Адриан Маннарино (Франция, 4) – 6:4, 6:4
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 1) – Егор Герасимов (Белоруссия) – 6:1, 6:1
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