Де Минаур обыграл Лопеса в четвертьфинале турнира в Сиднее

Австралиец Алекс Де Минаур в четвертьфинале турнира в Сиднее обыграл испанца Фелисиано Лопеса со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале он сыграет с французом Бенуа Пэром.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney International
Призовой фонд 468 910 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Де Минаур (Австралия) – Лопес (Испания) – 6:4, 6:4
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15:31