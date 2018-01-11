15:09 | Теннис — ATP

Де Минаур обыграл Лопеса в четвертьфинале турнира в Сиднее

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Австралиец Алекс Де Минаур в четвертьфинале турнира в Сиднее обыграл испанца Фелисиано Лопеса со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале он сыграет с французом Бенуа Пэром.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney International

Призовой фонд 468 910 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Де Минаур (Австралия) – Лопес (Испания) – 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/sydney/2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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makszhernov

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15:31