Де Минаур обыграл Лопеса в четвертьфинале турнира в Сиднее

Австралиец Алекс Де Минаур в четвертьфинале турнира в Сиднее обыграл испанца Фелисиано Лопеса со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале он сыграет с французом Бенуа Пэром.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney International

Призовой фонд 468 910 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Де Минаур (Австралия) – Лопес (Испания) – 6:4, 6:4