Де Минаур и Лацко пробились во второй раунд турнира в Атланте

Австралиец Алекс Де Минаур и словак Лукаш Лацко вышли во второй раунд турнира АТР в Атланте (США). Они обыграли, соответственно, поляка Хуберта Хуркача и представителя Индии Праджнеша Гуннесварана.

Атланта (США)

Турнир ATP BB&T Atlanta Open

Призовой фонд 668 460 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Де Минаур (Австралия) - Хуберт Хуркач (Польша, LL) - 1:6, 7:6 (7:0), 7:6 (7:5)

Лукаш Лацко (Словакия) - Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) - 6:2, 6:2