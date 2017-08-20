Давид Феррер: "Роль в победе Киргиоса сыграли подачи"

Испанец Давид Феррер считает, что проиграл австралийцу Нику Киргиосу в полуфинале турнира в Цинциннати из-за подач. По его словам, борьба была почти равной.

– Разница заключалась в умении подавать в решающий момент, – цитирует AFP Феррера. – Киргиос был очень хорошо в этом и играл агрессивно. Но я доволен своей игрой. Чувствовал себя хорошо. Во втором сете у обоих были возможности победить, все было очень близко. Я снова вернул мотивацию и получаю удовольствие от игры. Хотя несколько месяцев назад думал, что буду делать в конце года.