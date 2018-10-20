Даниил Медведев: "В матче с Хачановым у меня были провалы, которых быть не должно"

Российский теннисист Даниил Медведев - о матче с Кареном Хачановым (1:6, 7:6 (7:5), 3:6) в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля".

- В матче против Хачанова у вас получилось три разных сета, расскажите, пожалуйста, почему?

- В принципе, как я и говорил до этого, я не в стопроцентной форме. Это не значит, что она плохая, может быть, 90 процентов. Были провалы в матче, которых быть не должно. В первом сете – это когда я проиграл первую свою подачу, и сразу ход матч повернулся в его сторону. Первую партию я отдал ему за 20 минут, можно сказать, сам. Потом сумел собраться, понимал, что единственный мой шанс – это хорошо подавать, потому что на приёме был недостаточно быстр и сконцентрирован, старался цепляться за каждый шанс, и в итоге получилось. А если говорить о том, как я сыграл в третьем сете при счёте 1/0… Если ты так играешь – ты проигрываешь полуфинальные матчи ATP.

- И вы, и Карен Хачанов в мужском теннисе сейчас одни из кандидатов на прорыв в мировую элиту. Чего вам пока еще немного не хватает?

- Опыта и стабильности в результатах. Если я сумею на тренировках наладить игру, которую я показываю в течение последних двух месяцев, то я смогу быть выше в рейтинге. Но, на самом деле, много ребят, которые могут быть выше в рейтинге, но места в десятке ограничены: в десятке может быть только 10 человек, тут часто важны и везение, и опыт. Так что просто буду работать, - цитирует теннисиста официальный сайт турнира.

В финале Хачанов сыграет с французом Адрианом Маннарино.