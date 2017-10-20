Даниил Медведев: "У меня от усталости полностью потерялись эмоции"

Россиянин Даниил Медведев, проигравший в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля" "квалифаю" Мирзе Башичу (6:3, 4:6, 1:6), назвал причиной поражения физическую усталость. Он посетовал на неважную подачу в своем исполнении.

- По моему мнению, мне просто физически не хватило сил. Опять болела спина. Напился обезболевающих, - начал Медведев. - В принципе, все было нормально, мог бегать - бегал. Неплохо играл. В какой-то момент был долгий гейм на его подаче, который я в итоге взял. К тому моменту уже очень устал. Это было видно. У меня совершенно перестала лететь подача. Он этим воспользовался. Так что нужно отдать ему должное.

- Вы часто ругаете себя по ходу матчей, но сегодня были слишком спокойным.

- У меня от усталости, можно сказать, полностью потерялись эмоции. В принципе, я доволен тем, что до счета 1:5 в третьем сете я почти не психовал. (Мария НИКУЛАШКИНА)