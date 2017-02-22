Даниил Медведев: "Сейчас подходящий момент, чтобы выйти в тoп-50 или тoп-40"

Третья ракетка России и 64-я мира Даниил Медведев в интервью пресс-службе ATP рассказал, как важна для него поддержка родителей, и обозначил намерение в ближайшее время значительно улучшить свое положение в мировом рейтинге.

"Я очень доволен тем, что живу вместе с родителями. Они очень помогали мне на протяжении всей моей карьеры. Только они были со мной с самого начала. Было бы очень тяжело жить и тренироваться в другой стране без их поддержки. Многие теннисисты начинают жить самостоятельно слишком рано, отправляясь в академии или просто в другие страны. Порой это необходимо. Но гораздо лучше, когда родители едут вместе с тобой. Мой отец любит смотреть, как я тренируюсь, и ездить со мной на турниры, и мне это очень нравится", – сказал Медведев.

"Я тренируюсь в Канне почти два с половиной года. За это время мы проделали огромную работу. Ее можно оценить по моим результатам. Я очень благодарен своим тренерам за все. Хочу продолжать упорно работать, повышать уровень своей игры. До лета мне почти не нужно защищать очков, и это подходящий момент для меня, чтобы войти в тoп-50 или тoп-40, попадать в число "сеяных" на турнирах. Именно к этому я стремлюсь", – добавил 21-летний российский теннисист.