Даниил Медведев: "С Раоничем всегда сложно играть, его подача невероятна"

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги матча 1/4 финала турнира АТР в Брисбене (Австралия) с канадцем Милошем Раоничем.

Россиянин победил со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. В полуфинале он сыграет с победителем пары Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - Алекс Де Минаур (Австралия).

- Всегда сложно играть с Милошем он топ-теннисист, - сказал россиянин в эфире телеканала Eurosport 1. - Его подача невероятна. Я очень доволен матчем, и конечно, победой. Цонга или Де Минаур? Они оба отличные игроки. Жо возвратился после травмы и играет в отличный теннис, Алекс - великолепный боец. Не знаю, кто из них победит. Они оба сложные соперники.