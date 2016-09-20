Даниил Медведев: "После первого сета матча с Бубликом взял себя в руки"

Даниил Медведев после победы над Александром Бубликом в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге подчеркнул, что сумел взять себя после первого сета, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Следующим соперником Медведева будет Миша Зверев.

– За счет удалось чего сломить сопротивление Бублика?

– В первом сете нервничали оба. Мы давно друг друга знаем. Турнир категории 250 не каждый день играем. После первого сета взял себя в руки и лучше провел этот матч в целом.

– Тяжело играть против своих?

– И да, и нет. Мы очень хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга. Соперник в какой-то момент сдал, а я начал лучше играть.

– В этом году вы резко рванули вверх по рейтингу из четвертой сотни во вторую. За счет чего?

– Начал сразу хорошо после зимней предсезонки. Потом не везлоПотом приходилось пробиваться на турниры в основную сетку через квалификации. В такой ситуации пробиваться не просто. Но когда сделал пару хороших результатов, появился некий положительный пласт, стало легче, и пошел вверх.

– Следующий ваш соперник Михаил Зверев – примерно вашего возраста.

– Когда нам было по 16-17 лет, играл с ним в Италии. Очень упорный матч. Нас переносили несколько раз под крышу и обратно из-за дождя. Часа четыре играли. Не так часто его видел после этого. Не знаю, как он сейчас играет. Надеюсь смогу победить.