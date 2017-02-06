Даниил Медведев: "Попасть в тop-100 не было моей главной целью"

Россиянин Даниил Медведев отметил, что поначалу не думал о попадании в тop-100 рейтинга ATP. На данный момент 20-летний теннисист идет 63-м в рейтинге.

– Когда в концовке прошлого сезона вы вошли в тop-100, почувствовали облегчение, что некий барьер преодолен?

– Нет, просто был доволен. Это не было моей главной целью. Изначально я настраивался войти по итогам прошлого сезона в тop-200 или тop-150. Потом, конечно, стал нацеливаться на попадание в первую сотню и основную сетку Открытого чемпионата Австралии. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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