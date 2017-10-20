Даниил Медведев: "Понял, что проблемы были связаны с ракеткой, а не со мной"

Россиянин Даниил Медведев, проигравший в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля" "квалифаю" Мирзе Башичу (6:3, 4:6, 1:6), считает, что ему еще нужно проанализировать свое выступление на турнире. Он пока не может сказать, как отразятся на его дальнейших планах проблемы со спиной.

– Вы проиграли в четвертьфинале. Но, в целом, можете назвать итог этого турнира позитивным?

– Сейчас я, конечно, очень расстроен, но моя девушка говорит мне, что итог-то позитивный. Я, наконец-то, понял, что проблемы в игре были связаны с ракеткой, а не со мной. Я каким-то чудом вытащил матч с Андреем, который не должен был выигрывать и не быть даже в четвертьфинале, так что завтра я успокоюсь и уже буду доволен.

– Проблемы со спиной как-то повлияют на ваши дальнейшие планы?

– У меня подобная проблема возникает где-то раз в три года. Обычно, если два дня не играть в теннис, все проходит. Не знаю, как будет на этот раз. Сейчас буду решать с тренером, ехать ли на челленджер в Брест. Буду играть на "Мастерсе" в Париже, а потом не знаю, попаду ли на NextGen Finals в Милан. Все зависит от Чунга. Надеюсь, он проиграет. Хотя, конечно, плохо так говорить. (Мария НИКУЛАШКИНА)