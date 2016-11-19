Даниил Медведев: "Моя цель - попасть в десятку рейтинга АТР"

Российский теннисист Даниил Медведев получил награду Young Guns OTR 2016 и 50 тысяч долларов из рук президента организации Криса Кермода. В этом конкурсе он опередил Грегуара Баррера из Франции, Митчелла Крюгера из США и Омара Джасика из Австралии.

- Это большая честь для меня, - приводит пресс-служба АТР слова Медведева. - Приз показывает, что я хорошо играл в этом году. Сезон выдался действительно хорошим, а я постараюсь повысить свой уровень игры. Моя цель - попадание в десятку рейтинга АТР. Моя мечта - стать первой ракеткой мира и оставаться ей на протяжении многих лет.