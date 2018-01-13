Даниил Медведев: "Чем большие эмоции я чувствую, тем меньше их показываю"

Россиянин Даниил Медведев отметил, что его переполняют эмоции после победы на турнире в Сиднее. В финале Медведев обыграл австралийца Алекса Де Минаура.

– Чем большие эмоции я чувствую, тем меньше их показываю, – цитирует официальный Твиттер турнира Медведева, для которого титул стал первым в карьере. – Поэтому я не упал на корт и не сделал чего-то подобного.

Просто очень хотелось попробовать получить трофей. Работаю над своей психологией. Это, пожалуй, мой лучший турнир из семи матчей.

Де Минаур потрясающий игрок. В 18 лет он так играет. Если продолжит в том же духе, станет отличным игроком.