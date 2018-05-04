Даниэль стал первым полуфиналистом турнира в Стамбуле

Японец Таро Даниэль обыграл бразильского теннисиста Рожериу Дутру Силву в четвертьфинале турнира в Стамбуле. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 1:6, 6:1, 6:4. В полуфинале японец встретится с победителем поединка Жереми Шарди - Томас Фаббиано.
Стамбул (Турция)
Турнир ATP TEB BNP Paribas Istanbul Open
Призовой фонд 426 145 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Таро Даниэль (Япония) - Рожериу Дутра Силва (Бразилия) - 1:6, 6:1, 6:4
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