Даниэль стал первым полуфиналистом турнира в Стамбуле

Японец Таро Даниэль обыграл бразильского теннисиста Рожериу Дутру Силву в четвертьфинале турнира в Стамбуле. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 1:6, 6:1, 6:4. В полуфинале японец встретится с победителем поединка Жереми Шарди - Томас Фаббиано.

Стамбул (Турция)

Турнир ATP TEB BNP Paribas Istanbul Open

Призовой фонд 426 145 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Таро Даниэль (Япония) - Рожериу Дутра Силва (Бразилия) - 1:6, 6:1, 6:4