Дамир Джумхур: "Пытался стать более спокойным на корте. Не помогает"

Действующий победитель St. Petersburg Open Дамир Джумхур в первом круге переиграл прошедшего квалификацию Лукаса Мидлера (7:5, 6:3) и рассказал о своих впечатлениях от старта турнира.

- В целом, матч был неплохой. Особенно учитывая то, что для меня он был первым за долгое время. Даже ту игру, что я провел на US Open, не стоит считать, потому что я был травмирован. По сути, я не играл с турнира в Торонто, а тренировки возобновил только семь дней назад. Впервые за несколько месяцев я хорошо чувствовал себя на корте. Да, начало получилось не очень. Но потом я вернул свою игру и свою уверенность, воплотил то, что нарабатывал на тренировках. И действовал, думаю, хорошо. Во втором сете при счете 5:1 я просто начал спешить. Но мне кажется, это нормально терять фокус после нескольких удачных геймов. Серьезного влияния на матч это не оказало, при счете 5:3 я уже все сделал правильно, - сказал - Джумхур.

- Вы очень эмоциональны на корте. Насколько вам это помогает?

- Я пытался в этом году играть, не становясь таким нервным, не подгоняя себя. Правда, пытался. Но мой теннис от этого лучше не становился. Таков уж я по своему складу - должен себя заводить. Я не могу спокойно вести себя на протяжении всей встречи. Просто эмоции нужно направлять в нужное русло. Так что я решил, что лучше не меняться.

- Каково это - возвращаться в Петербург, особенно учитывая то, что год назад вы выиграли здесь свой первый титул, а потом победили и на "Кубке Кремля"? Россия оказалась для вас успешной страной.

- Да, по прошлому году можно сделать такой вывод. Приехав в Санкт-Петербург, я почувствовал себя особенным образом. Мне нравится здесь, это один из моих любимых турниров, независимо от результатов. Естественно, приятно возвращаться туда, где ты выиграл свой первый титул. (Мария Никулашкина)