Дамир Джумхур: "Президент не звонил, но, может, еще сделает это"

Босниец Дамир Джумхур остался доволен игрой на турнире в Санкт-Петербурге. В финале он обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

– Поделитесь впечатлениями от победного опыта? Ведь это ваш первый титул.

– Больше всего помог опыт, полученный на первом финале турнира ATP месяц назад. Я долго не мог найти свою игру, но затем вспомнил свой опыт, и это помогло мне вернуться в игру. Это лучший день в моей жизни.

– Когда наступил переломный момент в игре? Вы сильно нервничали в первом сете.

– В первом сете не мог найти игру, которая позволила бы сделать брейк. Я нервничал, играя на своей подаче, однако потом начал улучшать игру и когда я сделал брейк, удалось вернуть уверенность, потому что понял, что смогу сделать его еще и еще. Думаю, первый брейк стал переломным моментом.

– Вы стали первым боснийцем, выигравшим турнир ATP?

- Да, вы правы.

– Кто первым поздравил с победой? Президент не поздравлял?

– Я еще не успел посмотреть телефон, он в кармане. Могу сказать, что мой отец прибыл утром в Петербург, чтобы увидеть игру. Поздравила и девушка, а позвонила первой мама. Президент не звонил, но, может, еще сделает это (улыбается). Общался еще с Сашей Бубликом, жаль, что он не принял участия. Он сказал мне, что раз он не участвует, турнир должен выиграть я.

– Какой была ваша детская теннисная мечта?

– Сначала я метил не очень высоко. Я просто хотел играть на больших стадионах, участвовать в турнирах большого шлема и выступать против таких теннисистов как Роджер Федерер и Рафа Надаль. Затем начал прогрессировать и поставил перед собой цель выигрывать турниры и войти в число пятидесяти лучших теннисистов. Очень рад, что все это сбылось здесь, в Петербурге.

– Как вам атмосфера на турнире и корт на арене?

– Турнир один из лучших в серии, мне очень приятно играть. Стадион и обстановка великолепные, зрители потрясающе болели, царил спортивный дух, дух fair play. Отличное шоу и до матча, и после. Я жду возможности вернуться сюда вновь. (Артем РЯБОВОЛ)