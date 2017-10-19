Дамир Джумхур: "Ощущаю в себе силы выиграть еще один турнир в России"

Боснийский теннисист Дамир Джумхур после победы над Юки Бхамбри из Индии во втором круге "ВТБ Кубка Кремля" отметил, что ощущает в себе силы выиграть еще один турнир в России. Он также добавил, что будет постепенно двигаться дальше по турнирной таблице.

Напомним, ранее Джумхур стал победителем St.Petersburg Open.

– Я ощущаю в себе силы выиграть еще один турнир в России после своей недавней победы в Санкт-Петербурге, – приводит официальный сайт "ВТБ Кубка Кремля" слова Джумхура. – Сегодня я уже рад тому, что пробился в четвертьфинал, и буду постепенно двигаться шаг за шагом дальше.

В четвертьфинале турнира в Москве Джумхур сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи.