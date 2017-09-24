Дамир Джумхур: "Никогда не забуду Санкт-Петербург"

Босниец Дамир Джумхур признался, что не рассчитывал на победу в турнире в Санкт-Петербурге. Джумхур обыграл в финале итальянца Фабио Фоньини со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

– Если бы до начала турнира вам сказали, что вы победите, поверили бы? Какую цель вы ставили перед его началом?

– Не ставил целей, не думал, что выиграю. Я бы не поверил, если бы сказали, что удастся выиграть. Я был уверен в себе, потому на протяжении двух месяцев показывал хорошую игру и хорошие результаты, но у меня был двухнедельный отдых и я не знал как войду в турнир. Был непростой жребий, но по мере выступления я втягивался, играл матч за матчем и приближался к финалу. В финале хотел просто получить удовольствие от игры и сделал это во втором и третьем сете.

– Какие планы на сезон?

– Совсем скоро я улетаю, через три часа у меня самолет, на котором я улечу в Китай. Буду играть там в трех городах, потом будут Москва, Вена и Париж. Если я почувствую себя усталым, пропущу какой– то турнир, но сейчас планирую сыграть во всех.

– Каков был вклад отца в ваш успех?

– Отец – мой первый тренер. Всем обязан ему. Сейчас он не тренирует меня, потому что не имеет возможности путешествовать со мной. Но мы очень близки, ведь он мой наставник не только в теннисе, но и в жизни.

– Есть ли у вас кумиры в боснийском спорте? Какое место по популярности занимает теннис в вашей стране?

– В последние годы теннис стал популярнее и встал примерно в один ряд с гандболом, немного уступая ему. Тем не менее ему еще далеко до футбола и баскетбола. Мой любимый спортсмен – Эдин Джеко, сейчас он играет в Италии. Эдин, как и я, через многое прошел и является одним из моих лучших друзей.

– В прошлом году Александр Зверев выиграл Saint-Petersburg Open, но сейчас он на другом турнире. Что сделаете, если в следующем сезоне окажетесь в такой же ситуации?

– Я человек эмоциональный. И я никогда не забуду эту неделю и этот город. (Артем РЯБОВОЛ)