Цонга сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Лионе

Чех Томаш Бердых в двух сетах обыграл корейца Чон Хена во втором круге турнира ATP в Лионе. В четвертьфинале он встретится с хозяином корта Жилем Симоном, победившим британца Кайла Эдмунда.

Канадец Милош Раонич одолел Дениса Истомина из Узбекистана и теперь встретится с португальцем Гаштау Элиашем, оказавшимся сильнее аргентинца Хуана Мартина Дель Потро.

Еще один француз Жо-Вилфрид Цонга одолел другого представителя Аргентины Карлоса Берлока и сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Бердых (Чехия, 3, WC) – Чон Хен (Корея, Q) – 6:3, 7:5

Симон (Франция, 5, WC) – Эдмунд (Великобритания, Q) – 3:6, 7:5, 6:4

Цонга (Франция, 2) – Берлок (Аргентина) – 6:7 (2:7), 6:2, 6:3

Элиаш (Португалия, Q) – Дель Потро (Аргентина, 6, WC) – 7:6 (7:0), 6:4

Раонич (Канада, 1) – Истомин (Узбекистан) – 6:4, 6:3