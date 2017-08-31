Цонга, Баутиста Агут и Монфис сыграют на St. Petersburg Open

По словам генерального директора St. Petersburg Open Александра Медведева, организаторы турнира отдадут одну из wild card французу Жо-Вилфриду Цонга. Также в Петербурге сыграют испанец Роберто Баутиста Агут и француз Гаэль Монфис. В основную сетку попали четверо россиян: Даниил Медведев, Андрей Кузнецов, Михаил Южный и Евгений Донской. Теймураз Габашвили и Алексей Ватутин сыграют в квалификации.

Стэн Вавринка не сможет принять участия в St. Petersburg Open из-за травмы. По словам Медведева, швейцарец хотел поддержать свою подругу Донну Векич, которая участвует в турнире Neva Cup, который проходит параллельно с St. Petersburg Open, но из-за операции не сможет прибыть в Петербург.

В дни турнира в Санкт-Петербурге состоится выставочный матч, в котором примут участие легенды тенниса Ива Майоли, Карлос Мойя, Анастасия Мыскина и Игорь Андреев. Известные теннисисты сыграют в миксте. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Егор БЫЧКОВ)