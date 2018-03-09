03:07 | Теннис — ATP

Циципас обыграл Албота и сыграет с Тимом в США


Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг "Мастерса-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (7:2), 6:2 он победил Раду Албота из Молдовы. Циципас выполнил четыре эйса, допустил две двойные и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Во втором круге Циципас встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Стефанос Циципас (Греция) – Раду Албот (Молдова) – 7:6 (7:2), 6:2. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!