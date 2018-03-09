Циципас обыграл Албота и сыграет с Тимом в США

Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг "Мастерса-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (7:2), 6:2 он победил Раду Албота из Молдовы. Циципас выполнил четыре эйса, допустил две двойные и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Во втором круге Циципас встретится с австрийцем Домиником Тимом.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция) – Раду Албот (Молдова) – 7:6 (7:2), 6:2.
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