Циципас обыграл Албота и сыграет с Тимом в США

Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг "Мастерса-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (7:2), 6:2 он победил Раду Албота из Молдовы. Циципас выполнил четыре эйса, допустил две двойные и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Во втором круге Циципас встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция) – Раду Албот (Молдова) – 7:6 (7:2), 6:2.