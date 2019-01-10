Циципас не смог выйти в полуфинал турнира в Сиднее

Итальянец Андреас Сеппи вышел в полуфинал ATP турнира в Сиднее. В четвертьфинальном матче он обыграл грека Стефаноса Циципаса - 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

В другом матче дня аргентинец Диего Шварцман выиграл у японца Йошихито Нишиоки - 6:1, 3:6, 7:6(7:1).

Сидней (Австралия)



Турнир ATP Sydney International



Призовой фонд 527 880 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд



Четвертьфинал



Андреас Сеппи (Италия, 8) - Стефанос Циципас (Греция, 1) - 4:6, 6:4, 6:4



Диего Шварцман (Аргентина, 3) - Йошихито Нишиока (Япония, Q) - 6:1, 3:6, 7:6(7:1)

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