09:14 | Теннис — ATP

Циципас не смог выйти в полуфинал турнира в Сиднее

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Итальянец Андреас Сеппи вышел в полуфинал ATP турнира в Сиднее. В четвертьфинальном матче он обыграл грека Стефаноса Циципаса - 4:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

В другом матче дня аргентинец Диего Шварцман выиграл у японца Йошихито Нишиоки - 6:1, 3:6, 7:6(7:1).

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney International

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андреас Сеппи (Италия, 8) - Стефанос Циципас (Греция, 1) - 4:6, 6:4, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина, 3) - Йошихито Нишиока (Япония, Q) - 6:1, 3:6, 7:6(7:1)

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Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/sydney/2019/

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