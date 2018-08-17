Циципас назвал Медведева близким другом, с которым говорит по-русски

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.

В марте между спортсменками произошел конфликт. Матч на турнире в американском Майами едва не закончился стычкой. По словам Медведева, греческий теннисист позволил себе оскорбить его фразой "Ср*** русский".

- Кто является моим близким другом? Даниил Медведев, с ним я говорю на русском языке, приводит слова Циципаса Tennis World USA.

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