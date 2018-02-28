14:15 | Теннис — ATP

Чорич вышел в четвертьфинал турнира в Дубае


Хорват Борна Чорич обыграл француза Бенуа Пэра в матче второго круга турнира ATP в Дубае. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 4 минуты, завершилась со счетом 6:1, 6:4.

В 1/4 финала соперником Чорича станет победитель пары Роберто Баутиста Агут - Пьер-Юге Эрбер.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Борна Чорич (Хорватия) - Бенуа Пэр (Франция) - 6:1, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/dubai/2018/

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