Чорич вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Хорват Борна Чорич обыграл француза Бенуа Пэра в матче второго круга турнира ATP в Дубае. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 4 минуты, завершилась со счетом 6:1, 6:4.
В 1/4 финала соперником Чорича станет победитель пары Роберто Баутиста Агут - Пьер-Юге Эрбер.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 623 485 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Борна Чорич (Хорватия) - Бенуа Пэр (Франция) - 6:1, 6:4
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