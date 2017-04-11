Чорич, Квинци, Эль-Амрани и Ахуда вышли во второй круг турнира в Марракеше

Итальянец Джанлуиджи Квинци вышел во второй круг турнира в Марракеше, обыграв француза Поля-Анри Матье. В других встречах марокканец Амин Ахуда одолел испанца Марселя Гранольерса, хорват Борна Чорич выиграл у аргентинца Диего Шварцмана, а аргентинец Федерико Дельбонис отказался от борьбы во втором сете игры с марокканцем Редом Эль-Амрани.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Квинци (Италия, Q) - Матье П-А. (Франция) - 7:6 (10:8), 6:3

Эль-Амрани (Марокко, WC) - Дельбонис (Аргентина) - 7:6 (7:3), 1:0 отказ 2-го игрока

Ахуда (Марокко, WC) - Гранольерс М. (Испания, 8) - 6:4, 6:4

Чорич (Хорватия) - Шварцман (Аргентина, 7) - 6:3, 6:2