Чон Хен выбил Гоффена из турнира в Монреале, Маннарино обыграл Раонича

Корейский теннисист Чон Хен во втором круге турнира АТР в Монреале обыграл бельгийца Давида Гоффена - 7:5, 6:3. Также в следующий раунд пробились француз Адриан Маннарино, немец Александр Зверев и американец Сэм Керри.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 4 662 300 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чон Хен (Корея) - Гоффен (Бельгия) - 7:5, 6:3

Маннарино (Франция) - Раонич (Канада) - 6:4, 6:4

Керри (США) - Цонга (Франция) - 6:1, 3:6, 6:4

Зверев А. (Германия) - Гаске (Франция) - 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)