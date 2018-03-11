07:57 | Теннис — ATP

Чон Хен стал соперником Бердыха по третьему кругу турнира в Индиан-Уэллсе


Кореец Чон Хен вышел в третий круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:3 он победил серба Душана Лайовича. Чон выполнил четыре эйса, допустил восемь двойных ошибок и восемь раз взял чужую подачу. В третьем раунде кореец встретится с чехом Томашем Бердыхом

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Чон Хен (Корея, 23) - Душан Лайович (Сербия) - 6:7 (9:11), 6:3, 6:3

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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