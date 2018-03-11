Чон Хен стал соперником Бердыха по третьему кругу турнира в Индиан-Уэллсе

Кореец Чон Хен вышел в третий круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:3 он победил серба Душана Лайовича. Чон выполнил четыре эйса, допустил восемь двойных ошибок и восемь раз взял чужую подачу. В третьем раунде кореец встретится с чехом Томашем Бердыхом.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чон Хен (Корея, 23) - Душан Лайович (Сербия) - 6:7 (9:11), 6:3, 6:3