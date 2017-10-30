16:26 | Теннис — ATP

Чон Хен обыграл Мишу Зверева на турнире в Париже


Корейский теннисист Чон Хен в первом круге турнира АТР в Париже обыграл немца Мишу Зверева - 6:0, 6:2. Также в следующий раунд вышли голландец Робин Хаасе и представитель Германии Петр Гойовчик.

Париж (Франция) 

Турнир ATP Rolex Paris Masters 

Призовой фонд 4 273 775 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Чон Хен (Корея) - Зверев М. (Германия) - 6:0, 6:2

Гойовчик (Германия, LL) - Харрисон Р. (США) - 7:6 (7:5), 6:3

Хаасе (Голландия) - Джонсон (США) - 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2017/

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