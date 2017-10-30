Чон Хен обыграл Мишу Зверева на турнире в Париже

Корейский теннисист Чон Хен в первом круге турнира АТР в Париже обыграл немца Мишу Зверева - 6:0, 6:2. Также в следующий раунд вышли голландец Робин Хаасе и представитель Германии Петр Гойовчик.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чон Хен (Корея) - Зверев М. (Германия) - 6:0, 6:2

Гойовчик (Германия, LL) - Харрисон Р. (США) - 7:6 (7:5), 6:3

Хаасе (Голландия) - Джонсон (США) - 6:2, 6:1