Чон Хен обыграл Мишу Зверева на турнире в Париже

Корейский теннисист Чон Хен в первом круге турнира АТР в Париже обыграл немца Мишу Зверева - 6:0, 6:2. Также в следующий раунд вышли голландец Робин Хаасе и представитель Германии Петр Гойовчик.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Чон Хен (Корея) - Зверев М. (Германия) - 6:0, 6:2
Гойовчик (Германия, LL) - Харрисон Р. (США) - 7:6 (7:5), 6:3
Хаасе (Голландия) - Джонсон (США) - 6:2, 6:1
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