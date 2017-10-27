Чилич за три часа обыграл Фучовича в четвертьфинале турнира в Базеле

Хорват Марин Чилич победил венгра Мартона Фучовича в полуфинале турнира в Базеле. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут.
В полуфинале Чилич сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 1 837 425 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Чилич (Хорватия, 2) – Фучович (Венгрия, Q) – 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (7:4)
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