Чилич за три часа обыграл Фучовича в четвертьфинале турнира в Базеле

Хорват Марин Чилич победил венгра Мартона Фучовича в полуфинале турнира в Базеле. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут.

В полуфинале Чилич сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 1 837 425 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чилич (Хорватия, 2) – Фучович (Венгрия, Q) – 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (7:4)