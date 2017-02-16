Чилич вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Хорватский теннисист Марин Чилич во втором круге турнира АТР в Роттердаме обыграл своего соотечественника Бору Чорича - 6:1, 2:6, 6:4. В четвертьфинале он встретится с Жо-Вилфридом Цонгой из Франции.

В еще одном поединке Томаш Бердых одержал победу над Ришаром Гаске. Чех в следующем раунде сыграет с Мартином Клижаном из Словакии.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN AMRO World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 724 930 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чилич (Хорватия, 1) - Чорич (Хорватия) - 6:1, 2:6, 6:4

Бердых (Чехия, 4) - Гаске (Франция) - 7:6 (7:4), 6:1