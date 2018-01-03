Чилич вышел в 1/4 финала турнира в Пуне

Хорват Марин Чилич в матче второго круга турнира в Пуне обыграл индийца Рамкумара Раманатана. Встреча завершилась со счетом 6-4 6-3.

Следующим соперником первой ракетки турнира станет француз Пьер-Юге Эрбер. Матч состоится 4 января.

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чилич (Хорватия, 1) - Раманатан (Индия, WC) - 6:4, 6:3

Кукушкин (Казахстан, 7) - Джере (Сербия) - 7:5, 7:6