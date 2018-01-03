Чилич вышел в 1/4 финала турнира в Пуне

Хорват Марин Чилич в матче второго круга турнира в Пуне обыграл индийца Рамкумара Раманатана. Встреча завершилась со счетом 6-4 6-3.
Следующим соперником первой ракетки турнира станет француз Пьер-Юге Эрбер. Матч состоится 4 января.
Пуна (Индия)
Турнир ATP Tata Open Maharashtra
Призовой фонд 501 345 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Чилич (Хорватия, 1) - Раманатан (Индия, WC) - 6:4, 6:3
Кукушкин (Казахстан, 7) - Джере (Сербия) - 7:5, 7:6
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