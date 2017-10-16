Чилич впервые занял четвертое место в рейтинге ATP, Рублев - 35-й

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Хорват Марин Чилич впервые в карьере поднялся на четвертое место после того, как дошел до полуфинала турнира в Шанхае, где уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю.
Серб Новак Джокович поменялся местами с австрийцем Домиником Тимом, а Стэн Вавринка – с болгарином Григором Димитровым.
Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, занимающий 35-ю строчку. Карен Хачанов опустился на одну позицию, Даниил Медведев – на три.
Рейтинг ATP
Положение на 16 октября
1. (1*) Надаль (Испания) – 10465 очков
2. (2) Федерер (Швейцария) – 8505
3. (3) Маррэй (Великобритания) – 5290
4. (5) Чилич (Хорватия) – 4505
5. (4) Зверев (Германия) – 4400
6. (7) Тим (Австрия) – 3935
7. (6) Джокович (Сербия) – 3765
8. (9) Димитров (Болгария) – 3590
9. (8) Вавринка (Швейцария) – 3450
10. (10) Гоффен (Бельгия) – 2885...
35. (35) РУБЛЕВ (Россия) – 1286...
41. (40) ХАЧАНОВ (Россия) – 1110...
67. (64) МЕДВЕДЕВ (Россия) – 784...
73. (74) ДОНСКОЙ (Россия) – 707...
95. (97) КУЗНЕЦОВ (Россия) – 566.
* – положение в предыдущем рейтинге
- Рафаэль Надаль
- Марин Чилич
- Стэн Вавринка
- Новак Джокович
- Григор Димитров
- Карен Хачанов
- Андрей Рублев
- Доминик Тим
- Даниил Медведев (теннис)